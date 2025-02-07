СМИ: Администрация Трампа планирует сократить штат USAID
7 февраля 202503:32
Администрация американского президента Дональда Трампа планирует сократить штат Агентства США по международному развитию (USAID) до менее 300 сотрудников, сообщает Reuters.
По данным агентства, в настоящее время там трудятся более 10 тысяч специалистов. Они работают по всему миру.
Ранее стало известно, что USAID финансировало поездки голливудских звезд на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru