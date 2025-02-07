СМИ: Администрация Трампа планирует сократить штат USAID

Администрация американского президента Дональда Трампа планирует сократить штат Агентства США по международному развитию (USAID) до менее 300 сотрудников, сообщает Reuters.

Украина получила 31 миллиард долларов от USAID при Байдене

По данным агентства, в настоящее время там трудятся более 10 тысяч специалистов. Они работают по всему миру.

Ранее стало известно, что USAID финансировало поездки голливудских звезд на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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