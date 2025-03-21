Орбан: Зеленский на саммите ЕС «спутал роли»

По его словам, Будапешт не поддержит евроинтеграцию Украины до окончания общевенгерского опроса по этой теме. «Он проситель, желающий вступить в Евросоюз», — заявил премьер-министр.

Отмечается, что в Венгрии скоро начнется опрос населения о вступлении Украины в ЕС.

Ранее Орбан выдвинул 12 требований к Евросоюзу, включая отсутствие Украины в ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

