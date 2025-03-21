Орбан: Зеленский на саммите ЕС «спутал роли»
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза «спутал роли» и вел себя так, что будто Киев уже вступил в Евросоюз, а не просит об этом, сообщил в соцсетях глава правительства Венгрии Виктор Орбан.
По его словам, Будапешт не поддержит евроинтеграцию Украины до окончания общевенгерского опроса по этой теме. «Он проситель, желающий вступить в Евросоюз», — заявил премьер-министр.
Отмечается, что в Венгрии скоро начнется опрос населения о вступлении Украины в ЕС.
Ранее Орбан выдвинул 12 требований к Евросоюзу, включая отсутствие Украины в ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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