Орбан назвал невообразимым вступление Украины в ЕС
Вступление Украины в Евросоюз сейчас немыслимо, это навредило бы Венгрии, считает премьер-министр республики Виктор Орбан. Об этом он заявил в эфире радио Kossuth.
По словам политика, членство Киева в ЕС - «не очень сложный вопрос», он выступает против этого.
«Не скажу, что так будет всегда... потому что никто, кроме Бога, не знает, что принесет история. Но одно могу сказать точно: здесь и сейчас это невообразимо», - подчеркнул Орбан.
Премьер считает, что прием Украины в Евросоюз разрушил бы сначала сельское хозяйство, а затем и всю экономику Венгрии. Кроме того, с вступлением Киева в ЕС преступность наводнит Венгрию. Орбан добавил, что не видит ни одного аргумента в пользу приема Украины в сообщество.
Ранее премьер Венгрии выступил против попытки заставить Будапешт выделять Украине ежегодно 500 млн евро, так как страна не имеет отношения к ЕС, напоминает RT.
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