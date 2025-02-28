Орбан назвал невообразимым вступление Украины в ЕС

Вступление Украины в Евросоюз сейчас немыслимо, это навредило бы Венгрии, считает премьер-министр республики Виктор Орбан. Об этом он заявил в эфире радио Kossuth.

По словам политика, членство Киева в ЕС - «не очень сложный вопрос», он выступает против этого.

«Не скажу, что так будет всегда... потому что никто, кроме Бога, не знает, что принесет история. Но одно могу сказать точно: здесь и сейчас это невообразимо», - подчеркнул Орбан.

Премьер считает, что прием Украины в Евросоюз разрушил бы сначала сельское хозяйство, а затем и всю экономику Венгрии. Кроме того, с вступлением Киева в ЕС преступность наводнит Венгрию. Орбан добавил, что не видит ни одного аргумента в пользу приема Украины в сообщество.

Ранее премьер Венгрии выступил против попытки заставить Будапешт выделять Украине ежегодно 500 млн евро, так как страна не имеет отношения к ЕС, напоминает RT.

