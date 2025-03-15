Орбан выдвинул 12 требований к Евросоюзу, включая отсутствие Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул 12 требований к Евросоюзу. Об этом венгерский премьер написал в соцсети X.

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«Чего венгерский народ требует от Брюсселя? Да будет мир, свобода и единство», — написал Орбан перед списком требований.

Среди требований числятся такие пункты, как равенство перед законом для всех стран-участников, национальный суверенитет, сильное вето для нацправительств, запрет на неестественное перевоспитание детей, а также отсутствие Украины в союзе.

В Евросоюзе Орбана считают пророссийским политиком. В последние годы он неоднократно вступал в противостояние с властями ЕС по разным вопросам, в том числе касающимся антироссийских санкций и общественного порядка, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Шарифулин
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