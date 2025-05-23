Орбан обвинил Украину в шпионаже в Венгрии

Украина ведет шпионскую деятельность против Венгрии, считает венгерский премьер Виктор Орбан. Об этом он заявил в эфире радиостанции Kossuth.

По словам политика, в Венгрии действуют агенты Киева, которые пытаются налаживать контакты с оппозицией и повлиять на общественное мнение в пользу вступления Украины в Евросоюз.

«Многие их действия указывают на то, что они стремятся убедить венгров в необходимости поддержать членство Украины в Евросоюзе», - подчеркнул Орбан.

Премьер считает, что украинская сторона проводит дезинформационные акции, чтобы подорвать доверие к проходящему в республике референдуме по этому вопросу, и ведет оперативные мероприятия, чтобы «каким-то образом заставить венгерское правительство принять такое решение вопреки нашим интересам».

Ранее спецслужбы Венгрии выявили двух украинских шпионов, собиравших данные об армии и энергосистеме и пытавшихся повлиять на позицию страны в конфликте на Украине, отмечает RT.

