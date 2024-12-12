Орбан предложил Путину обмен пленными и прекращение огня на Рождество

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время вчерашнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным предложил обмен пленными и рождественское прекращение огня, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Путин провел телефонный разговор с Орбаном

В этот же день Москва передала в посольство Венгрии предложения по обмену, но, судя по реакции украинского лидера Владимира Зеленского в соцсетях, Украина от них отказалась, добавил пресс-секретарь президента РФ.

Кремль рассчитывает, что консультации по установлению мира на Украине будут продолжены, и поддерживает усилия Виктора Орбана. Россия не отказывалась от переговоров по украинскому урегулированию, отметил Песков.

Накануне Орбан заявил, что Зеленский отверг предложение Венгрии о прекращении огня в конфликте с Россией на Рождество и масштабном обмене пленными, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:СпецоперацияРождествоПленныеВладимир ПутинВенгрияУкраина

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