Орбан предложил Путину обмен пленными и прекращение огня на Рождество

В этот же день Москва передала в посольство Венгрии предложения по обмену, но, судя по реакции украинского лидера Владимира Зеленского в соцсетях, Украина от них отказалась, добавил пресс-секретарь президента РФ.



Кремль рассчитывает, что консультации по установлению мира на Украине будут продолжены, и поддерживает усилия Виктора Орбана. Россия не отказывалась от переговоров по украинскому урегулированию, отметил Песков.

Накануне Орбан заявил, что Зеленский отверг предложение Венгрии о прекращении огня в конфликте с Россией на Рождество и масштабном обмене пленными, напоминает «Свободная пресса».

