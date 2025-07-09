Орбан назвал Зеленского комиком, играющим роль президента

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что считает Владимира Зеленского представителем нового типа политиков — актеров или инфлюенсеров, исполняющих роль главы государства. Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Patriota.

По словам Орбана, он столкнулся с таким типом политического лидера впервые. Он отметил, что, по его мнению, Зеленский оказался на президентском посту без соответствующей подготовки и играет роль, к которой его прошлый опыт не готовил.

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Орбан также напомнил, что ровно год назад он встречался с Зеленским в Киеве. Тогда он предупреждал украинского президента, что ситуация на фронте ухудшается, и выражал мнение, что с возвращением Дональда Трампа к власти США могут сократить поддержку Киева, в результате чего Украина останется в основном с помощью Евросоюза. В этой связи венгерский премьер советовал Зеленскому начать мирные переговоры, однако, как утверждает Орбан, тот отверг предложение, заявив, что время работает на пользу Украины.

Премьер добавил, что во время беседы пытался обсудить с украинским лидером более глубокие вопросы, но, по его словам, диалог не сложился. Он пришёл к выводу, что имел дело не с государственным деятелем, а с комиком, передает «Радиоточка НСН»

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ФОТО: AP /ТАСС
ТЕГИ:УкраинаВенгрияВладимир Зеленский

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