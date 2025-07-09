Орбан назвал Зеленского комиком, играющим роль президента

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что считает Владимира Зеленского представителем нового типа политиков — актеров или инфлюенсеров, исполняющих роль главы государства. Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Patriota.

По словам Орбана, он столкнулся с таким типом политического лидера впервые. Он отметил, что, по его мнению, Зеленский оказался на президентском посту без соответствующей подготовки и играет роль, к которой его прошлый опыт не готовил.