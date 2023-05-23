В ООН призвали воздержаться от эскалации после диверсии в Белгородской области
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал воздержаться от эскалации после уничтожения украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородской области, пишет РИА Новости.
Дюжаррик заявил, что сообщения о происходящем в регионе «вызывают обеспокоенность».
«Мы призываем стороны воздержаться от эскалации, а также от действий и риторики, которые могут привести к усилению напряжения», - сказал представитель генсека организации.
Украинская диверсионная группа 22 мая проникла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о теракте.
Минобороны сообщило об уничтожении около 70 нападавших и опубликовало кадры с места боев, передает «Радиоточка НСН».
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