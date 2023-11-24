«От Кинбурнской косы до Сватово»: Где сегодня российская армия ведет бои с ВСУ
Казачий генерал Виктор Водолацкий в эфире НСН рассказал о положении дел на фронте на фоне заявления экс-замминистра обороны Украины Ольги Маляр о переходе ВСУ в оборону.
Российские войска ведут активные бои в районе Кременной и на Купянском направлении, а наиболее сложная ситуация сложилась в Авдеевке, Клещеевке и в районе Днепра. Об этом в эфире НСН заявил депутат Госдумы, казачий генерал Виктор Водолацкий.
Ранее бывшая замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Украина перешла в оборону, а российская армия активно растягивает силы ВСУ по всему фронту.
«На всем направлении от Кинбурнской косы до Сватово ведется на линии боестолкновения уничтожение соперника. Мы продвигаемся вперед в районе Кременной, на Купянском направлении. Наиболее сложная ситуация в Авдеевке, бои за Клещеевку, в районе Днепра, на херсонском направлении, но войска успешно справляются с атаками ВСУ. А то, что сегодня заявляет бывший замминистра обороны Маляр – это Украина сегодня по наводке своих кураторов уничтожает собственный народ, бросая их на мясные штурмы, без подготовки, вылавливая на улице людей с различными отклонениями по здоровью», - сказал Водолацкий.
Накануне главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что ситуация на фронте для Украины затруднительная, но контролируемая. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минстрой на 4% повысит нормативную цену метра жилья в России в 2024 году
- В Госдуме предложили уровнять понятия брак и семейный союз
- Кожемяко заявил, что Лукашенко предлагал Сапеге и Протасевичу пожениться
- Песков: заявления о «военном Шенгене» для НАТО нагнетают напряженность в Европе
- Вокалистка «Мураками» Вагапова назвала самым жутким свой концерт во Владивостоке
- Товарищеский матч между Россией и Кубой внесут в Книгу рекордов страны
- Собянин сообщил о начале производства улучшенных вагонов метро «Москва-2020»
- Wildberries: Склад в Электростали не вернулся к нормальной работе из-за проверки
- Нижний Новгород стал самым доступным направлением для перелетов в январе
- Катя Лель заявила, что не покинет Россию ради работы на Западе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru