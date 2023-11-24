«От Кинбурнской косы до Сватово»: Где сегодня российская армия ведет бои с ВСУ

Казачий генерал Виктор Водолацкий в эфире НСН рассказал о положении дел на фронте на фоне заявления экс-замминистра обороны Украины Ольги Маляр о переходе ВСУ в оборону.

Российские войска ведут активные бои в районе Кременной и на Купянском направлении, а наиболее сложная ситуация сложилась в Авдеевке, Клещеевке и в районе Днепра. Об этом в эфире НСН заявил депутат Госдумы, казачий генерал Виктор Водолацкий.

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Ранее бывшая замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Украина перешла в оборону, а российская армия активно растягивает силы ВСУ по всему фронту.

«На всем направлении от Кинбурнской косы до Сватово ведется на линии боестолкновения уничтожение соперника. Мы продвигаемся вперед в районе Кременной, на Купянском направлении. Наиболее сложная ситуация в Авдеевке, бои за Клещеевку, в районе Днепра, на херсонском направлении, но войска успешно справляются с атаками ВСУ. А то, что сегодня заявляет бывший замминистра обороны Маляр – это Украина сегодня по наводке своих кураторов уничтожает собственный народ, бросая их на мясные штурмы, без подготовки, вылавливая на улице людей с различными отклонениями по здоровью», - сказал Водолацкий.

Накануне главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что ситуация на фронте для Украины затруднительная, но контролируемая. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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