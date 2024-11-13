Опубликовано видео взорванной дамбы Кураховского водохранилища
13 ноября 202406:02
В интернете появились кадры с разрушенной дамбой в подконтрольном Киеву населенном пункте Курахово в ДНР, сообщает РИА Новости.
На видео заметно, что дамба Кураховского водохранилища почти полностью разрушена. Уничтожено 2/4 секций сооружения.
Дамба находится в десяти километрах от линии фронта.
Ранее украинская сторона подтвердила повреждение дамбы Кураховского водохранилища, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru