Опубликован список погибших при ударе по училищу в Полтаве

В Полтаве городской совет перечислил имена преподавателей военного училища связи, которые погибли после удара российских войск 3 сентября. Список опубликовало издание «Страна».

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Среди погибших преподавателей числятся: подполковник Андрей Назаренко, подполковник Сергей Дюдюк, майор Сергей Андрущук, инструктор учебного взвода связи Виталий Кучерук и другие.

Утром 3 сентября российские войска нанесли удар по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. В результате удара пострадало до 500 украинских специалистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияСпецоперацияВСУУкраина

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