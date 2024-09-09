Опубликован список погибших при ударе по училищу в Полтаве
В Полтаве городской совет перечислил имена преподавателей военного училища связи, которые погибли после удара российских войск 3 сентября. Список опубликовало издание «Страна».
Среди погибших преподавателей числятся: подполковник Андрей Назаренко, подполковник Сергей Дюдюк, майор Сергей Андрущук, инструктор учебного взвода связи Виталий Кучерук и другие.
Утром 3 сентября российские войска нанесли удар по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. В результате удара пострадало до 500 украинских специалистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru