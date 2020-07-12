Оппозиция требует от Зеленского извиниться и уйти в отставку

Депутаты украинской фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому и его команде извиниться перед народом и сложить полномочия. Документ оппозиции опубликован на сайте телеканала NewsOne.

Одной из претензий стали невыполненные за год предвыборные обещания Владимира Зеленского мирно урегулировать конфликт в Донбассе, отмечает Газета.ru.

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«Обанкротившаяся, недоговороспособная, продолжающая политику режима Порошенко и теряющая доверие граждан власть должна уйти в отставку!» — считают депутаты.

По их мнению, на Украине необходимо сменить власть, «ведущую страну к катастрофе».

Ранее украинский политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН назвал важным сам факт того, что Зеленский заговорил о возможности отставки.

«У него ничего не получается, и он осуществляет меры, о которых не говорил в своей открытой публичной программе, когда шел в президенты. То есть он декларировал меры по развитию предпринимательства, социальной и гуманитарной сферы. А то, что он делает сейчас, - фактически геноцид. По продаже земли, по финансовым структурам, по ограничению бизнеса. Естественно, это вызывает колоссальное неприятие», - заявил Соскин.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:ОппозицияОтставкаУкраинаВладимир Зеленский
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