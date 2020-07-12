Оппозиция требует от Зеленского извиниться и уйти в отставку

Депутаты украинской фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому и его команде извиниться перед народом и сложить полномочия. Документ оппозиции опубликован на сайте телеканала NewsOne.

Одной из претензий стали невыполненные за год предвыборные обещания Владимира Зеленского мирно урегулировать конфликт в Донбассе, отмечает Газета.ru.