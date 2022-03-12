ООН заявила об отсутствии мандата на расследование ситуации с биолабораториями на Украине

ООН не имеет мандата для расследования ситуации с биолабораториями на Украине, однако продолжит ее отслеживание. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.

Небензя заявил, что на Украине в биолабораториях занимались усилением свойств смертельных болезней

Ранее стало известно, что в ходе спецоперации РФ на Украине была вскрыта деятельность сети более чем из 30 биологических лабораторий. Исследователи работали по заказу Агентства по сокращению угрозы при Минобороны США. Госдума приняла обращение к ООН и Парламентской ассамблее ОБСЕ, в котором призвала расследовать деятельность украинских биолабораторий.

«Мы продолжим делать доклады о биологическом оружии, о том, что знаем. ООН не имеет мандата проводить расследование, если только его не получит», — цитирует Дюжаррика ТАСС.

Официальный представитель генсека ООН добавил, что организация, в том числе замгенсека, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу, продолжат отслеживать ситуацию.

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
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