ООН признала 2014 год датой начала конфликта на Украине
В Организации Объединенных Наций (ООН) признали, что конфликт на Украине начался в 2014 году. Об этом заявил помощник генерального секретаря организации Мирослав Енча, пишет РИА Новости.
«Вооруженный конфликт на Украине начался не 24 февраля 2022 года, а продолжается на востоке страны с 2014 года», - сказал он.
В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин заявил, что начало спецоперации на Украине связано с желанием закончить конфликт, развязанный Киевом в 2014 году.
Суд ООН 31 января отклонил большинство обвинений Украины в адрес России по Донбассу, напоминает «Радиоточка НСН».
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