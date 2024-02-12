ООН признала 2014 год датой начала конфликта на Украине

В Организации Объединенных Наций (ООН) признали, что конфликт на Украине начался в 2014 году. Об этом заявил помощник генерального секретаря организации Мирослав Енча, пишет РИА Новости.

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«Вооруженный конфликт на Украине начался не 24 февраля 2022 года, а продолжается на востоке страны с 2014 года», - сказал он.

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин заявил, что начало спецоперации на Украине связано с желанием закончить конфликт, развязанный Киевом в 2014 году.

Суд ООН 31 января отклонил большинство обвинений Украины в адрес России по Донбассу, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
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