«Вооруженный конфликт на Украине начался не 24 февраля 2022 года, а продолжается на востоке страны с 2014 года», - сказал он.

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин заявил, что начало спецоперации на Украине связано с желанием закончить конфликт, развязанный Киевом в 2014 году.

Суд ООН 31 января отклонил большинство обвинений Украины в адрес России по Донбассу, напоминает «Радиоточка НСН».

