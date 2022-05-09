ООН: из Мариуполя эвакуированы более 170 человек

Как сообщил гуманитарный координатор ООН Оснат Лубраня, вывезено более 170 человек, «которые более 10 недель подвергались интенсивным обстрелам». Отмечается, что гуманитарные организации окажут им незамедлительную помощь.

Напомним, вице-премьер России Марат Хуснуллин посетил Мариуполь и Волноваху. Здесь он оценил объем восстановительных работ.

