ООН: из Мариуполя эвакуированы более 170 человек

Состоялась эвакуация мирных жителей с завода «Азовсталь» и других районов Мариуполя.

Сотрудники СК России провели осмотр здания «Азовмаш» в Мариуполе

Как сообщил гуманитарный координатор ООН Оснат Лубраня, вывезено более 170 человек, «которые более 10 недель подвергались интенсивным обстрелам». Отмечается, что гуманитарные организации окажут им незамедлительную помощь.

Напомним, вице-премьер России Марат Хуснуллин посетил Мариуполь и Волноваху. Здесь он оценил объем восстановительных работ.

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ФОТО: РИА Новости
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