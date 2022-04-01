Песков ответил раскритиковавшему спецоперацию на Украине Жерару Депардье

По его словам, из-за этого артист не только не понимает произошедшее на Украине в 2014 году и происходящее сейчас, но и не имеет представления о том, что такое «Минские соглашения», что такое Донецк и Луганск.

«Он вряд ли понимает, что такое бомбёжки мирных людей, он вряд ли знает о националистических элементах. Мы при необходимости будем готовы всё это ему рассказать и объяснить», - заключил представитель Кремля.

Ранее Депардье осудил спецоперацию России на Украине и президента РФ Владимира Путина, и пообещал передать в помощь украинцам средства, которые он получит за три своих апрельских концерта.