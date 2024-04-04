Сооснователь «Квартала-95» раскритиковал кампанию против русского языка на Украине
Сооснователь «Студии Квартал-95» Борис Шефир недоволен кампанией против русского языка и культуры на Украине, заявил он украинскому отделению «Радио свобода» (признана в РФ СМИ-иноагентом).
По его словам, разрушать памятники Пушкину и запрещать русскую культуру на Украине глупо. Он также добавил, что на данный момент не общается с президентом страны Владимиром Зеленским.
«Сейчас он слушает других людей и делает немного не то, что мне нравится», - пояснил Шефир.
30 марта Зеленский уволил его брата Сергея Шефира с должности первого советника президента Украины, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru