Сооснователь «Квартала-95» раскритиковал кампанию против русского языка на Украине

По его словам, разрушать памятники Пушкину и запрещать русскую культуру на Украине глупо. Он также добавил, что на данный момент не общается с президентом страны Владимиром Зеленским.

«Сейчас он слушает других людей и делает немного не то, что мне нравится», - пояснил Шефир.

30 марта Зеленский уволил его брата Сергея Шефира с должности первого советника президента Украины, напоминает «Радиоточка НСН».

