Омбудсмен ДНР заявила о гибели двоих детей за месяц при обстрелах

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова заявила о гибели двух детей на территории республики за последний месяц результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Всего удары ВСУ унесли жизни 35 человек, уточнила омбудсмен.

Пострадали при обстрелах 142 человека, в том числе 13 несовершеннолетних, передаёт RT. По данным Морозовой, в общей сложности с начала вооружённого конфликта в Донбассе на территории ДНР погибли 226 детей, 757 получили ранения.