Омбудсмен ДНР заявила о гибели двоих детей за месяц при обстрелах
Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова заявила о гибели двух детей на территории республики за последний месяц результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Всего удары ВСУ унесли жизни 35 человек, уточнила омбудсмен.
Пострадали при обстрелах 142 человека, в том числе 13 несовершеннолетних, передаёт RT. По данным Морозовой, в общей сложности с начала вооружённого конфликта в Донбассе на территории ДНР погибли 226 детей, 757 получили ранения.
Между тем, прокуратура и полиция Киева сегодня провели обыски в администрации украинской столицы в связи с заявлениями местных жителей о закрытом укрытии во время ночной ракетной атаки. Перед входом в укрытие в поликлинике Деснянского района погибли две женщины и девочка, которые не смогли войти в укрытие. Оно было закрыто, а охранник спал на рабочем месте в пьяном виде.
Организация Объединённых Наций в апреле подтвердила гибель на Украине 501 ребёнка после начала российской спецоперации. Данные опубликовала исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел. В том же месяце Следственный комитет России сообщил, что с 2014 года из-за действий украинской стороны в Донбассе погибли 5 тысяч мирных граждан.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru