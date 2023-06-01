Марочко: Киев использует местных жителей для разведки на Купянском направлении
ВСУ используют местных жителей в приграничных районах Харьковской области, граничащих с Белгородской областью России, для разведки, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.
По его информации, местные жители должны показывать военным тропы, дороги, давать другую справочную информацию.
До этого он также сообщал, что российская разведка зафиксировала прибытие в Харьков и его окрестности небольших подразделений иностранных бойцов. Как отметил Марочко, большинство прибывших бойцов — польскоговорящие и англоязычные. При этом в подразделениях также есть немцы, французы и испанцы, добавил он.
Ранее Марочко говорил, что украинские военные самовольно оставили позиции в районах населенных пунктов Невский и Макеевка. По словам Марочко, командование ВСУ узнало о происходящем, на данный участок оперативно перебросили дополнительные силы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru