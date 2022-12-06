Оливер Стоун обвинил американские власти в разжигании конфликта на Донбассе

«Я бы не хотел глубоко вдаваться в то, что происходит на Украине, потому что этот случай совсем непростой, а все только кричат: "Русские нападают"», – сказал кинематографист. Он вспомнил, что боевые действия на Донбассе начались в 2014 году. По словам режиссера, США активно передавали Киеву оружие, который в свою очередь занял антироссийскую позицию.

Стоун подчеркнул, что США любят нарушать правила, когда им вздумается.

Ранее режиссер заявил, что президент России Владимир Путин не допустил превращения России в «вассала» США. На Уолл-стрит решили, что Россию надо захватить, ради завладения бизнеса.

