Оливер Стоун обвинил американские власти в разжигании конфликта на Донбассе

Известный американский режиссер Оливер Стоун в интервью сербской газете «Политика» обвинил власти США в разжигании конфликта на Донбассе.

В Голливуде заявили, что у Запада нет доказательств агрессивности России

«Я бы не хотел глубоко вдаваться в то, что происходит на Украине, потому что этот случай совсем непростой, а все только кричат: "Русские нападают"», – сказал кинематографист. Он вспомнил, что боевые действия на Донбассе начались в 2014 году. По словам режиссера, США активно передавали Киеву оружие, который в свою очередь занял антироссийскую позицию.

Стоун подчеркнул, что США любят нарушать правила, когда им вздумается.

Ранее режиссер заявил, что президент России Владимир Путин не допустил превращения России в «вассала» США. На Уолл-стрит решили, что Россию надо захватить, ради завладения бизнеса.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:СпецоперацияДонбассУкраинаОливер Стоун
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры