Оливер Стоун обвинил американские власти в разжигании конфликта на Донбассе
Известный американский режиссер Оливер Стоун в интервью сербской газете «Политика» обвинил власти США в разжигании конфликта на Донбассе.
«Я бы не хотел глубоко вдаваться в то, что происходит на Украине, потому что этот случай совсем непростой, а все только кричат: "Русские нападают"», – сказал кинематографист. Он вспомнил, что боевые действия на Донбассе начались в 2014 году. По словам режиссера, США активно передавали Киеву оружие, который в свою очередь занял антироссийскую позицию.
Стоун подчеркнул, что США любят нарушать правила, когда им вздумается.
Ранее режиссер заявил, что президент России Владимир Путин не допустил превращения России в «вассала» США. На Уолл-стрит решили, что Россию надо захватить, ради завладения бизнеса.
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