«Охота на мирных»: Рогов объяснил запрет на въезд в Белгородской области
Владимир Рогов заявил НСН, что формирование санитарной зоны сегодня идет не так «бодро», а ВСУ бьют не только беспилотниками, но наносят и ракетные удары.
Боевики ВСУ устраивают настоящую охоту именно на мирное население в Белгородской области, применяют не только дроны, но и ракеты, заявил НСН глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
В Белгородской области с 23 июля ограничат въезд в 14 населенных пунктов. Пускать туда будут только мужчин в бронеавтомобилях и бронежилетах с сопровождением. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, ограничение связано с «тяжелой оперативной ситуацией». Въезд общественного транспорта в эти населенные пункты будет запрещен.
«Мы видим, что боевики ВСУ устраивают настоящую охоту именно на мирное население. Дроны бьют по мирным объектам, по машинам, по гражданскому населению, по детям, по пенсионерам. ВСУ выстраивают террор, чтобы закошмарить мирное население. Поэтому данное ограничение необходимо, так как оперативная обстановка не дает возможности контролировать как следует периметр безопасности. Ограничение – это действенный механизм повышения уровня безопасности. Сложно сказать, почему вводится только сейчас ограничение, возможно, не было оперативной возможности или нужного количества представителей силовых структур для обеспечения такого карантина», - объяснил он.
По его словам, формирование санитарной зоны сегодня идет не так «бодро», а ВСУ наносят и ракетные удары.
«Что касается санитарной зоны, ее формирование идет не так бодро, как хотелось бы. Когда наш президент говорил о формировании санитарной зоны, речь шла о ранее украинских территориях, но сегодня ситуация такая, что и на нашей территории требуется обеспечение безопасности. Речь идет не только о дронах, но и ракетных системах залпового огня, которые добивают на 70-90 километров», - добавил собеседник НСН.
В середине мая российский лидер Владимир Путин объявил, что армия России вынуждена создавать санитарную зону безопасности в ответ на обстрелы ВСУ жилых кварталов приграничных территорий, в том числе Белгорода, передает «Радиоточка НСН».
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