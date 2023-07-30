Офицер ВСУ пожаловался на способность ВС РФ заглушить Starlink

Российская армия получила технологию, которая может глушить систему спутниковой связи Starlink. Об этом в своем Telegram-канале рассказал украинский офицер с позывным Мадьяр.

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По словам военнослужащего, ВС РФ скоро применят новую технологию на поле боя. Он призвал найти возможность противодействовать российской разработке.

Мадьяр предупредил, что без Starlink украинские войска «ослепнут и оглохнут». Без системы спутниковой связи ВСУ придется гораздо сложнее, чем без истребителей F-16, считает офицер.

Устройства связи Starlink украинской армии передал американский миллиардер Илон Маск. Ранее бизнесмен заявил об ограничении использования системы для ВСУ в районе Крыма, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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