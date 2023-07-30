Офицер ВСУ пожаловался на способность ВС РФ заглушить Starlink

По словам военнослужащего, ВС РФ скоро применят новую технологию на поле боя. Он призвал найти возможность противодействовать российской разработке.

Мадьяр предупредил, что без Starlink украинские войска «ослепнут и оглохнут». Без системы спутниковой связи ВСУ придется гораздо сложнее, чем без истребителей F-16, считает офицер.

Устройства связи Starlink украинской армии передал американский миллиардер Илон Маск. Ранее бизнесмен заявил об ограничении использования системы для ВСУ в районе Крыма, передает «Радиоточка НСН».

