Офицер ВС США Дэвис: ВСУ попали в смертельную ловушку россиян

Военный отметил, что командование ВСУ отправило своих солдат на обширные минные поля перед российскими позициями. Кроме того, подразделения украинской армии ожидают подготовленные артиллерийские расчеты ВС РФ, сказал Дэвис.

Офицер напомнил, что у России есть все необходимое для отражения контрнаступления - ракеты, авиация и средства радиоэлектронной борьбы.

Командующий сухопутными войсками Украины генерал Александр Сырский заявил о сложной обстановке на купянском направлении в Харьковской области, передает «Радиоточка НСН».

