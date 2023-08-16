Балицкий исключил прорыв обороны ВС РФ в Запорожской области

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил о невозможности преодолеть российскую линию обороны в регионе.

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«Нашу линию никому не преодолеть», - сказал политик в эфире Первого канала.

По его словам, западные союзники Киева хорошо понимают, какую мощную линию обороны выстроила Россия.

По информации Forbes, Украина направила на фронт последнюю крупную группировку - 82-ю десантно-штурмовую бригаду. Киев держал подразделение в резерве, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:Российская АрмияНаступлениеВСУЗапорожье

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