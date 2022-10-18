Местные власти заявили о взрывах в Харькове и Житомире

Несколько взрывов прогремели в Харькове. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Мэр Кривого Рога заявил о взрывах в городе

По словам градоначальника, за пять минут в Харькове произошли две серии взрывов.

«По предварительной информации, под ударом район одного из промышленных предприятий города», — написал Терехов в Telegram.

Движение поездов в харьковском метро было приостановлено.

Кроме того, замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил о взрывах в Житомире. По его словам, удары были нанесены по «объекту энергообеспечения», пишет Ura.ru.

Ранее местные власти заявили о взрывах в Кривом Роге, напоминает РИА ФАН.

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ФОТО: Скрин с видео / соцсети
ТЕГИ:ХарьковВзрывУкраина
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