Офис Зеленского сообщил о новом обмене пленными

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о новом обмене пленными между Киевом и Москвой. По его данным, Украине возвращены десять бойцов вооруженных сил, среди которых, один офицер. В дополнение Киеву передали тело гражданина США Джошуа Алана Джонса, который принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

Официальных комментариев со стороны Москвы по поводу обмена пока не поступало. Представитель омбудсмена Татьяны Москальковой заявил РБК, что у него нет сведений на этот счёт.

Предыдущий обмен пленными между Россией и Украиной прошёл 17 октября. По информации врио главы ДНР Дениса Пушилина, он был произведён по схеме «110» на «108».

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Киеву были возвращены в основном женщины – военнослужащие (изначально планировался обмен в формате 110 на 110, но две украинки отказались возвращаться и решили остаться в РФ). В возвращённых России были 72 моряка с гражданских судов.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 13 октября министерство обороны России проинформировало о возвращении 20 военнослужащих РФ «в результате переговорного процесса». На кого их обменяли, ведомство не уточнило.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаОбменПленные
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