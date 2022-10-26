Офис Зеленского сообщил о новом обмене пленными

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о новом обмене пленными между Киевом и Москвой. По его данным, Украине возвращены десять бойцов вооруженных сил, среди которых, один офицер. В дополнение Киеву передали тело гражданина США Джошуа Алана Джонса, который принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

Официальных комментариев со стороны Москвы по поводу обмена пока не поступало. Представитель омбудсмена Татьяны Москальковой заявил РБК, что у него нет сведений на этот счёт.

Предыдущий обмен пленными между Россией и Украиной прошёл 17 октября. По информации врио главы ДНР Дениса Пушилина, он был произведён по схеме «110» на «108».