Песков прокомментировал обмен пленными с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возвращение российских пленных на Родину можно только приветствовать, сообщает РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияУкраинаПленныеДмитрий Песков
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