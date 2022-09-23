Песков прокомментировал обмен пленными с Украиной
23 сентября 202213:11
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возвращение российских пленных на Родину можно только приветствовать, сообщает РИА Новости.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru