Офис Зеленского призвал «физически зачистить» УПЦ

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает необходимым «физически зачистить» каноническую УПЦ, а вместе с ней «все пророссийское». Об этом он заявил в эфире «24 канала».

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Он заявил, что у Украины был уникальный шанс решить все «быстро и безболезненно» в течение первых шести месяцев конфликта с Россией.

«Сегодня это немного сложнее. Но опять же, «немного сложнее» – это не значит «невозможно», - сказал Подоляк.

Киеву следует «жестко пройти по этому пути», основываясь на юридических тонкостях вопроса. Он также подчеркнул, что на Украине должна быть единственная каноническая церковь.

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ФОТО: РИА Новости
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