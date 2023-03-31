Офис Зеленского призвал «физически зачистить» УПЦ
31 марта 202318:10
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает необходимым «физически зачистить» каноническую УПЦ, а вместе с ней «все пророссийское». Об этом он заявил в эфире «24 канала».
Он заявил, что у Украины был уникальный шанс решить все «быстро и безболезненно» в течение первых шести месяцев конфликта с Россией.
«Сегодня это немного сложнее. Но опять же, «немного сложнее» – это не значит «невозможно», - сказал Подоляк.
Киеву следует «жестко пройти по этому пути», основываясь на юридических тонкостях вопроса. Он также подчеркнул, что на Украине должна быть единственная каноническая церковь.
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31 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru