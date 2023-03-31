Офис Зеленского призвал «физически зачистить» УПЦ

Он заявил, что у Украины был уникальный шанс решить все «быстро и безболезненно» в течение первых шести месяцев конфликта с Россией.

«Сегодня это немного сложнее. Но опять же, «немного сложнее» – это не значит «невозможно», - сказал Подоляк.

Киеву следует «жестко пройти по этому пути», основываясь на юридических тонкостях вопроса. Он также подчеркнул, что на Украине должна быть единственная каноническая церковь.

