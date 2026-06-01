Банки начали урезать россиянам суммы по ипотеке

Как правило одобряют на треть меньше: в конце 2025 года средняя сумма по запрошенной ссуде составляла 6,1 млн, а согласованная — 4,1 млн рублей. За квартал этот разрыв увеличился в полтора раза. Отсюда следует, что в процессе одобрения кредита гражданм приходится искать новое, более дешевое, жилье или источники получения денег. Это связано с ужесточением политики банков по выдачам жилищных кредитов.

По словам экспертов, сокращение суммы кредита почти на треть становится серьезным препятствием для покупателей жилья. Недостающие средства заемщикам приходится искать самостоятельно, поскольку столь значительные скидки со стороны застройщиков встречаются крайне редко.

Представители кредитных учреждений указали, что предварительное решение по ипотеке носит ориентировочный характер. Окончательная сумма кредита определяется после проверки документов, анализа доходов клиента и оценки приобретаемой недвижимости.

