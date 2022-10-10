Офис Зеленского анонсировал срочное заседание G7 по Украине
Группа семи (G7) проведет срочное заседание по ситуации на Украине. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Ранее в офисе Зеленского сообщили, что глава государства провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
«Договорились с канцлером Германии, председателем G7, о срочном заседании группы», — написал Зеленский в Twitter.
По словам украинского президента, он также обсудил с Шольцем вопросы усиления давления на Россию и восстановления поврежденной инфраструктуры Украины.
Позже в офисе Зеленского сообщили, что заседание G7 состоится во вторник, ожидается «жесткое заявление о поддержке Украины, усиление помощи в закрытии украинского неба, дальнейшие санкции».
В понедельник в крупных украинских городах прогремела серия взрывов, власти страны сообщали о ракетных ударах по критическим объектам инфраструктуры. Министерство обороны РФ пока не комментирует происходящее.
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