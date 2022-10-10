Офис Зеленского анонсировал срочное заседание G7 по Украине

Группа семи (G7) проведет срочное заседание по ситуации на Украине. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Зеленский подтвердил удары по критической инфраструктуре по всей Украине

Ранее в офисе Зеленского сообщили, что глава государства провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Договорились с канцлером Германии, председателем G7, о срочном заседании группы», — написал Зеленский в Twitter.

По словам украинского президента, он также обсудил с Шольцем вопросы усиления давления на Россию и восстановления поврежденной инфраструктуры Украины.

Позже в офисе Зеленского сообщили, что заседание G7 состоится во вторник, ожидается «жесткое заявление о поддержке Украины, усиление помощи в закрытии украинского неба, дальнейшие санкции».

В понедельник в крупных украинских городах прогремела серия взрывов, власти страны сообщали о ракетных ударах по критическим объектам инфраструктуры. Министерство обороны РФ пока не комментирует происходящее.

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ТЕГИ:ШольцУкраинаВладимир Зеленский
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