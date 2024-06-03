Офис президента Украины не будет обращаться в КС из-за легитимности Зеленского
Офис президента Украины не намерен обращаться в Конституционный суд (КС) относительно легитимности президента Владимира Зеленского. ОБ этом заявила замглавы офиса по юридическим вопросам Ирина Мудрая в интервью украинскому изданию «Бабель».
В феврале стало известно, что офис президента Украины собирается направить в КС страны обращение по поводу легитимности пребывания на посту президента Владимира Зеленского после окончания его срока.
По словам Мудрой, согласно нормам конституции, законодательству и договоренностям парламентских фракций, у президента нет оснований обращаться в Конституционный суд. Она добавила, что очередные выборы пройдут после окончания конфликта.
Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта 2024 года, но в связи с военным положением в стране, их отменили согласно украинскому законодательству. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что единственной легитимной властью на Украине остаются Рада и ее спикер. В свою очередь спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Владимир Зеленский будет оставаться главой государства до завершения военного положения. «И все это согласно конституции и законам Украины», — отметил Стефанчук.
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