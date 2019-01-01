Один шаг до победы. Почему Зеленский настаивает на выдаче украинских моряков

«Я внимательно читал последнюю ноту, которая была отправлена Украиной по поводу задержания украинских моряков, и общался с людьми, которые писали этот документ. Фактически там признание того, что Крым является российским, и того, что Украина была, послав моряков в той форме, в которой они были отправлены — без уведомления РФ, без получения разрешения на проход судна в Керченском проливе. Украина в этой ноте, которую уже подписал не Климкин, а его заместитель, признает юрисдикцию России и обязуется выполнять решение российского суда, но на украинской территории. Не ставят под сомнение правильность вынесенного приговора, а просят передать пленных для пребывания на территории Украины. Фактически эта нота — большая победа российской дипломатии, и Зеленский делает все, чтобы любым образом получить назад украинских моряков. Поэтому решение за Владимиром Владимировичем [Путиным]. Если до конца избирательной кампании моряков все-таки Украине передадут, то это нельзя будет считать поражением Российской Федерации, это будет победа», — заявил Олег Царёв.

О возвращении украинских моряков президент Украины беседовал с российским коллегой во время их первого телефонного разговора 11 июля. Беседа состоялась по инициативе Киева. Лидеры двух стран обсудили ситуацию в Донбассе и обмен пленными. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, была достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов. Кроме того, обсуждалась возможность продолжить общение в нормандском формате. Однако глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН заявил, что пока разговор лидеров двух стран - просто пиар Зеленского.

