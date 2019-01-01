Один шаг до победы. Почему Зеленский настаивает на выдаче украинских моряков
Экс-депутат Рады и украинский политолог рассказали НСН, почему Зеленскому так важен диалог с Путиным и возвращение задержанных в Керченском проливе моряков.
Украинский президент Владимир Зеленский назвал первый шаг для восстановления нормального диалога с Россией. По его словам, им может стать возвращение на родину арестованных в России украинских моряков. Об этом он рассказал в видео, опубликованном на его канале YouTube. «Начнем с моряков. Мне кажется, это нормальный шаг для возвращения диалога — и реальный шаг для того, чтобы прекратить войну», — цитирует Зеленского «РИА Новости»
Россия может пойти на то, чтобы удовлетворить просьбу Зеленского о возвращении украинских моряков, ранее сообщил в эфире НСН экс‐спикер парламента Новороссии Олег Царёв. По его словам, это будет победой не только для Зеленского, но и для Москвы.
«Я внимательно читал последнюю ноту, которая была отправлена Украиной по поводу задержания украинских моряков, и общался с людьми, которые писали этот документ. Фактически там признание того, что Крым является российским, и того, что Украина была, послав моряков в той форме, в которой они были отправлены — без уведомления РФ, без получения разрешения на проход судна в Керченском проливе. Украина в этой ноте, которую уже подписал не Климкин, а его заместитель, признает юрисдикцию России и обязуется выполнять решение российского суда, но на украинской территории. Не ставят под сомнение правильность вынесенного приговора, а просят передать пленных для пребывания на территории Украины. Фактически эта нота — большая победа российской дипломатии, и Зеленский делает все, чтобы любым образом получить назад украинских моряков. Поэтому решение за Владимиром Владимировичем [Путиным]. Если до конца избирательной кампании моряков все-таки Украине передадут, то это нельзя будет считать поражением Российской Федерации, это будет победа», — заявил Олег Царёв.
О возвращении украинских моряков президент Украины беседовал с российским коллегой во время их первого телефонного разговора 11 июля. Беседа состоялась по инициативе Киева. Лидеры двух стран обсудили ситуацию в Донбассе и обмен пленными. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, была достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов. Кроме того, обсуждалась возможность продолжить общение в нормандском формате. Однако глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН заявил, что пока разговор лидеров двух стран - просто пиар Зеленского.
«Местные политологи и СМИ оценивают разговор Путина и Зеленского неоднозначно. Радикалы кричат, что это измена, считают, что украинский президент сдался. Прагматики говорят, что хорошо, что диалог вообще начался. И это действительно хорошо. Вопросы, которые стороны обговаривали, очень актуальные. Если удастся возродить переговоры в нормандском формате, то это уже шаг вперед. Есть риск, что после этих переговоров реальных шагов не будет. А разговор с Путиным – это пиар Зеленского, который хочет рассказать, что он тоже может что-то делать», - отметил Охрименко.
Напомним, что украинские моряки были задержаны после инцидента в Керченском проливе 25 ноября прошлого года. Российские пограничники с применением оружия задержали в районе пролива украинский буксир и 2 малых бронированных артиллерийских катера, которые направлялись из Одессы в Мариуполь.
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