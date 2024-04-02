Генерал из Госдумы Соболев включил Харьков и Одессу в ближайшие цели СВО

Для выполнения целей спецоперации ВС РФ должны взять под контроль Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую области, а также выйти к Днепру, после чего взять всю Центральную и Западную Украину, заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что в Харькове появилось большое количество военнослужащих из подразделений Третьей штурмовой бригады ВСУ «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация). По словам представителя подполья Сергея Лебедева, которые приводит ТАСС, местные жители говорят о «нашествии» азовцев в центре города по вечерам. При этом ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что военное командование работает над усилением обороны Харькова из-за приближающейся российской армии. Соболев отметил, что взятие Харькова должно быть ближайшей задачей ВС РФ.