Генерал из Госдумы Соболев включил Харьков и Одессу в ближайшие цели СВО
Ближайшей задачей спецоперации должно стать взятие под контроль всей Новороссии, отметил в эфире НСН Виктор Соболев.
Для выполнения целей спецоперации ВС РФ должны взять под контроль Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую области, а также выйти к Днепру, после чего взять всю Центральную и Западную Украину, заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев в разговоре с НСН.
Ранее сообщалось, что в Харькове появилось большое количество военнослужащих из подразделений Третьей штурмовой бригады ВСУ «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация). По словам представителя подполья Сергея Лебедева, которые приводит ТАСС, местные жители говорят о «нашествии» азовцев в центре города по вечерам. При этом ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что военное командование работает над усилением обороны Харькова из-за приближающейся российской армии. Соболев отметил, что взятие Харькова должно быть ближайшей задачей ВС РФ.
«Ближайшей задачей специальной военной операции должно быть освобождение всей Новороссии – это Харьковская, Днепропетровская, Николаевская, Одесская области плюс к тем областям, которые сейчас являются субъектами России… А также выход к Днепру. Дальнейшее – это Центральная Украина, которая всегда была в составе Русского государства. И, конечно, Западная Украина. Так должно быть, тогда мы достигнем целей спецоперации. Запад уже сейчас объявил о том, что он готов свои войска поставить на Украину... Там оставлять для них плацдарм, а через год опять воевать? Нужно решать задачи и достичь целей», - сказал Соболев.
Ранее власти Казахстана призвали сограждан покинуть Одессу и Харьковскую область из соображений безопасности. Там отметили, что призывают граждан покинуть области «в связи с растущей напряженностью и нестабильной ситуацией с безопасностью». Мэр Харькова Игорь Терехов в интервью украинским СМИ заявил 1 апреля, что поводов для эвакуации жителей города пока нет, передает «Радиоточка НСН».
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