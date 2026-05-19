По его словам, ведётся системная работа по выявлению мест дислокации таких иностранных инженеров-наёмников и их ликвидация «вполне предсказуема».

Эксперт указал, что с наступлением тёплого времени года «французские наёмники часто размещаются не в углублённых бетонных бункерах», выбирая вместо них объекты с развитой инфраструктурой. И это легко фиксируется российской космической группировкой.

«Когда происходит движение вокруг того или иного заброшенного объекта на украинской территории и видны военные, координаты передаются заинтересованным службам и наносится удар», - заключил Иванников.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе торжественного приёма в Кремле по случаю Дня Победы заявил, что, по его мнению, украинский конфликт движется к завершению. сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

