В России заявили об уничтожении под Одессой французских наемников

В результате удара ВС РФ по объектам ВСУ под Одессой были ликвидированы не менее 15 французских военных, прибывших на Украину для работы с высокоточным оружием. Об этом сайту aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

По его словам, ведётся системная работа по выявлению мест дислокации таких иностранных инженеров-наёмников и их ликвидация «вполне предсказуема».

Эксперт указал, что с наступлением тёплого времени года «французские наёмники часто размещаются не в углублённых бетонных бункерах», выбирая вместо них объекты с развитой инфраструктурой. И это легко фиксируется российской космической группировкой.

«Когда происходит движение вокруг того или иного заброшенного объекта на украинской территории и видны военные, координаты передаются заинтересованным службам и наносится удар», - заключил Иванников.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе торжественного приёма в Кремле по случаю Дня Победы заявил, что, по его мнению, украинский конфликт движется к завершению. сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
