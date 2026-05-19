В России заявили об уничтожении под Одессой французских наемников
В результате удара ВС РФ по объектам ВСУ под Одессой были ликвидированы не менее 15 французских военных, прибывших на Украину для работы с высокоточным оружием. Об этом сайту aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
По его словам, ведётся системная работа по выявлению мест дислокации таких иностранных инженеров-наёмников и их ликвидация «вполне предсказуема».
Эксперт указал, что с наступлением тёплого времени года «французские наёмники часто размещаются не в углублённых бетонных бункерах», выбирая вместо них объекты с развитой инфраструктурой. И это легко фиксируется российской космической группировкой.
«Когда происходит движение вокруг того или иного заброшенного объекта на украинской территории и видны военные, координаты передаются заинтересованным службам и наносится удар», - заключил Иванников.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе торжественного приёма в Кремле по случаю Дня Победы заявил, что, по его мнению, украинский конфликт движется к завершению. сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- ЕС отказался снижать пошлины на удобрения из России
- Постпред КНР: Пекин ведёт теневую дипломатию в контексте Украины
- Небензя заявил, что сигналов от Украины о готовности урегулировать конфликт нет
- «Бал» Козловского: Сценарист Золотарев намекнул на сильные женские роли в новом проекте
- Президент Казахстана Токаев высказался о роли Золотой Орды в истории
- В России заявили об уничтожении под Одессой французских наемников
- Путин прибыл с официальным визитом в Китай
- Онищенко рассказал, как избавиться от ожирения
- Россиянам рассказали о видах кибернасилия
- Российским геймерам не вернут доступ к кошельку в игре Fortnite