Военные США перехватили 108 судов с начала блокады иранских портов
Военно-морские силы США с момента введения блокады иранских портов перехватили более ста судов. Об этом сообщило Центральное командование ВС США в соцсети X.
По данным американского военного ведомства, по состоянию на 26 мая военные перенаправили 108 коммерческих кораблей для обеспечения соблюдения блокады. Еще 23 мая сообщалось о 100 перехваченных судах.
Накануне армия США нанесла удар по двум катерам Корпуса стражей исламской революции, которые минировали Ормузский пролив. При этом в Вашингтоне заявили, что перемирие после ударов по Ирану сохраняется.
США уведомили судоходные компании о возможности перехвата, перенаправления или захвата судов, нарушающих вводимые меры в Ормузском проливе в середине апреля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
