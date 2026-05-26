Военные США перехватили 108 судов с начала блокады иранских портов

Военно-морские силы США с момента введения блокады иранских портов перехватили более ста судов. Об этом сообщило Центральное командование ВС США в соцсети X.

По данным американского военного ведомства, по состоянию на 26 мая военные перенаправили 108 коммерческих кораблей для обеспечения соблюдения блокады. Еще 23 мая сообщалось о 100 перехваченных судах.

Сделка под угрозой: США снова атаковали Иран

Накануне армия США нанесла удар по двум катерам Корпуса стражей исламской революции, которые минировали Ормузский пролив. При этом в Вашингтоне заявили, что перемирие после ударов по Ирану сохраняется.

США уведомили судоходные компании о возможности перехвата, перенаправления или захвата судов, нарушающих вводимые меры в Ормузском проливе в середине апреля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

