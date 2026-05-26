Путин сообщил о почти $30 млрд капиталовложений РФ в экономику Казахстана

Общая сумма накопленных российских капиталовложений в экономику Казахстана составляет почти $30 млрд. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в статье, опубликованной накануне госвизита в Астану.

Глава государства уточнил, что свыше 40% всех казахстанских юридических лиц с иностранным капиталом — это компании, созданные совместно с партнерами из России. Между странами несколько лет подряд сохраняются стабильно высокие показатели экспортно-импортных операций, подавляющая часть которых проводится в национальных валютах.