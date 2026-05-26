Путин сообщил о почти $30 млрд капиталовложений РФ в экономику Казахстана
Общая сумма накопленных российских капиталовложений в экономику Казахстана составляет почти $30 млрд. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в статье, опубликованной накануне госвизита в Астану.
Глава государства уточнил, что свыше 40% всех казахстанских юридических лиц с иностранным капиталом — это компании, созданные совместно с партнерами из России. Между странами несколько лет подряд сохраняются стабильно высокие показатели экспортно-импортных операций, подавляющая часть которых проводится в национальных валютах.
«Хотел бы вновь подчеркнуть, что Российская Федерация готова и впредь всемерно развивать многоплановые союзнические отношения с Республикой Казахстан», — написал Путин.
Президент выразил уверенность, что переговоры в ходе предстоящего визита придадут существенный импульс дальнейшему укреплению российско-казахстанского партнерства.
Владимир Путин приедет с официальным визитом в Казахстан: его поездка продлится с 27 по 29 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
