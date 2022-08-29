Обстрел жилых домов Энергодара: несколько пострадавших

Несколько человек пострадали после обстрела одного из жилых районов Энергодара со стороны вооруженных формирований Украины, сообщают «Известия».

ВКС России разбили часть бригады ВСУ в Славянске

Снаряд попал в один из внутренних дворов города. В результате загорелись 15 машин. Всего произошло 5-7 взрывов и попаданий в многоэтажные дома, а также в жилые застройки по всему городу.

Напомним, ВКС России поразили цеха предприятия «Мотор Сич» в Запорожской области, в которых ремонтировали вертолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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ФОТО: Страница губернатора Брянской области / vk.com/avbogomaz
ТЕГИ:ОбстрелУкраина
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