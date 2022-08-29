Обстрел жилых домов Энергодара: несколько пострадавших

Снаряд попал в один из внутренних дворов города. В результате загорелись 15 машин. Всего произошло 5-7 взрывов и попаданий в многоэтажные дома, а также в жилые застройки по всему городу.

Напомним, ВКС России поразили цеха предприятия «Мотор Сич» в Запорожской области, в которых ремонтировали вертолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

