Обстрел жилых домов Энергодара: несколько пострадавших
Несколько человек пострадали после обстрела одного из жилых районов Энергодара со стороны вооруженных формирований Украины, сообщают «Известия».
Снаряд попал в один из внутренних дворов города. В результате загорелись 15 машин. Всего произошло 5-7 взрывов и попаданий в многоэтажные дома, а также в жилые застройки по всему городу.
Напомним, ВКС России поразили цеха предприятия «Мотор Сич» в Запорожской области, в которых ремонтировали вертолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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