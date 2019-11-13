Названы интересанты земельной реформы, проталкиваемой Зеленским

Верховная Рада приняла за основу законопроект об открытии рынка земель сельскохозяйственного назначения, согласно которому приобретать с/х земли в собственность до 1 января 2024 года смогут только граждане Украины и украинские юрлица. Уточняется, что в качестве исключения купить сельхозземлю получат возможность иностранные граждане и компании, которые уже пользуются украинскими землями не менее 3 лет.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире НСН рассказал, в чьих интересах принят закон.

«Было несколько версий этого законопроекта, если приняли вариант, где земля будет продаваться через три года иностранцам, то его приняли в интересах Коломойского и прочих украинских олигархов. А направлен он тогда против агропромышленных холдингов, которые владеют этой землей на правах долгосрочной аренды и в которых есть иностранный капитал», - пояснил Ищенко.