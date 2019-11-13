Названы интересанты земельной реформы, проталкиваемой Зеленским
Президент Центра системного анализа и прогнозирования в эфире НСН рассказал, чьи интересы лоббирует и ущемляет закон об открытие рынка земель сельхозназначения на Украине.
Верховная Рада приняла за основу законопроект об открытии рынка земель сельскохозяйственного назначения, согласно которому приобретать с/х земли в собственность до 1 января 2024 года смогут только граждане Украины и украинские юрлица. Уточняется, что в качестве исключения купить сельхозземлю получат возможность иностранные граждане и компании, которые уже пользуются украинскими землями не менее 3 лет.
Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире НСН рассказал, в чьих интересах принят закон.
«Было несколько версий этого законопроекта, если приняли вариант, где земля будет продаваться через три года иностранцам, то его приняли в интересах Коломойского и прочих украинских олигархов. А направлен он тогда против агропромышленных холдингов, которые владеют этой землей на правах долгосрочной аренды и в которых есть иностранный капитал», - пояснил Ищенко.
При этом 11 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что право покупать украинские земельные участки иностранцы получат только после согласия народа Украины на всеукраинском референдуме.
«А чего народ спрашивать, если нет закона о референдуме. Во-вторых, референдум не носит обязательного характера», - отметил собеседник НСН.
Законопроект также предусматривает некоторые ограничения по объемам владения земель. Так в одних руках может быть не более 35% земель терробщины и не более 8% области или Крыма; не более 0,5% всех с/х земель Украины, пишет «112.ua». Нарушение ограничений может стать основанием для принудительного отчуждения земель. Земля будет продаваться в ходе торгов. Закон вступит в силу с 1 октября 2020 года.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- СК начал проверку по жалобе пенсионерки, упавшей в ноги Медведеву
- Суд арестовал Вересова, обвиняемого в угрозах судье по «московскому делу»
- Доцента-потрошителя уволили из СПбГУ по «аморалке»
- Рада одобрила продажу украинской земли иностранцам
- Суд засекретил процесс по делу об угрозах судье Мосгорсуда