Украина

Обнародован проект указа Зеленского о роспуске Верховной Рады

17 мая22:59

Интернет-издание «Страна.ua» опубликовало проект указа Владимира Зеленского, избранного президентом Украины, о досрочном роспуске Верховной рады.

Уточняется, что решение о роспуске еще не принято окончательно, а документ является предварительным.

Порошенко железно переиграл Зеленского, заблокировав роспуск Рады

Прекращение полномочий парламента связано с тем, что после в двух оставшихся фракциях коалиции находится менее 226 депутатов, что нарушает требования закона, сообщает РИА «Новости».


Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО:
ТЕГИ:Верховная Рада

партнеры