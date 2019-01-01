Обнародован проект указа Зеленского о роспуске Верховной Рады
Интернет-издание «Страна.ua» опубликовало проект указа Владимира Зеленского, избранного президентом Украины, о досрочном роспуске Верховной рады.
Уточняется, что решение о роспуске еще не принято окончательно, а документ является предварительным.
Прекращение полномочий парламента связано с тем, что после в двух оставшихся фракциях коалиции находится менее 226 депутатов, что нарушает требования закона, сообщает РИА «Новости».
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Новости за ночь: Названо число россиян, скрывающих свои доходы
- Непобедимая сила юмора. Западные СМИ об инаугурации Зеленского
- В США назвали штаты, компрометированные Россией в 2016 году
- Усманов отрицает причастность к кадровым решениям в «Коммерсанте»
- В Совфеде объяснили, как Украина подготовит НАТО к войне с Россией