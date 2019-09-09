Болтон надеется на продолжение обмена заключенными между Россией и Украиной
Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон назвал обмен обмена заключенными между Россией и Украиной важным событием. Он также выразил надежу, что обмен продолжится в будущем.
«Мы надеемся в будущем увидеть воссоединение большего числа украинских заключенных с семьями», — написал Болтон на своей странице в Twitter.
Советник американского лидера добавил, что американская сторона продолжит поддерживать народ Украины, пишет «Газета.ру».
Между тем, обозреватель телеканала CNN Сэм Виноград призвал не восхвалять обмен пленными между Россией и Украиной.
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