Путин и Макрон дали позитивную оценку российско-украинскому обмену заключенными

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном обсудил российско-украинский обмен заключенными и другие актуальные темы. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Как отмечается, оба лидера позитивно оценили освобождение и передачу заключенных между РФ и Украиной. Президенты назвали обмен важной гуманитарной акции и выразили надежду, что это поспособствует налаживанию отношений между странами, говорится в сообщении.

Также Путин и Макрон обсудили внутриукраинский конфликт. Лидеры стран сошлись во мнении, что основой урегулирования должен стать минский «Комплекс мер». Президенты договорились продолжать конструктивную работу в рамках нормандского формата.

Ранее Трамп поздравил Россию и Украину с совершенным обменом заключенными. Напомним, Москвa и Киев 7 сентября провели обмен удерживaемыми лицaми по формуле «35 нa 35».







