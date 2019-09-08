Путин и Макрон дали позитивную оценку российско-украинскому обмену заключенными
Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном обсудил российско-украинский обмен заключенными и другие актуальные темы. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Как отмечается, оба лидера позитивно оценили освобождение и передачу заключенных между РФ и Украиной. Президенты назвали обмен важной гуманитарной акции и выразили надежду, что это поспособствует налаживанию отношений между странами, говорится в сообщении.
Также Путин и Макрон обсудили внутриукраинский конфликт. Лидеры стран сошлись во мнении, что основой урегулирования должен стать минский «Комплекс мер». Президенты договорились продолжать конструктивную работу в рамках нормандского формата.
Ранее Трамп поздравил Россию и Украину с совершенным обменом заключенными. Напомним, Москвa и Киев 7 сентября провели обмен удерживaемыми лицaми по формуле «35 нa 35».
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