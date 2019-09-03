Обмен близок. Россия и Украина ищут компромисс
Экс-президент Украины и экс-депутат Верховной Рады разошлись в оценке затянувшегося обмена удерживаемыми лицами. В эфире НСН они поспорили, кто же в этом виноват.
Россия и Украина могут использовать новую схему работы с уголовными делами при обмене удерживаемых лиц. Сейчас процесс застопорился, потому что стороны не смогли договориться о юридических основаниях освобождения и передачи друг другу заключенных. Как пишет «Ъ», по новому плану, если осужденные вернутся на родину после президентских указов об их помиловании, то подследственных отправят в родные страны с нотариально заверенными копиями их уголовных дел, а за преступления осудят заочно.
Напомним, что украинские власти изначально признавали уголовное преследование моряков, задержанных в ноябре прошлого года в Керченском проливе незаконным, требуя их освобождения без всяких поводов и условий. Таким образом, получив копию, а не подлинное дело, правоохранительным органам Украины не придется, как это предусматривалось первоначальной схемой, прекращать уголовное преследование своих же граждан.
Экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в эфире НСН заявил, что процесс обмена затруднен именно Киевом.
«На Украине, несмотря на то, что прошли выборы, позиции партии войны, которую олицетворяет господин Порошенко, всё ещё сильны. Они будут всячески противодействовать. Они сами были у истоков этой войны, и война для них — фундамент, на котором держится их движение. Они будут категорически против любых обменов. Но надо делать шаги навстречу друг другу, несмотря на это. Уже пришло время решать эти вопросы», — заявил Килинкаров.
Так или иначе, обмен произойдёт, и это может стать первым серьёзным шагом к началу процесса нормализации украинско-российских отношений. Такую оценку в эфире НСН дал первый президент Украины Леонид Кравчук. Он подчеркнул, что когда речь идёт о мире, уступки должны быть взаимными.
«Если одна сторона делает уступки, а другая считает себя абсолютно правой, договориться невозможно. Я вижу настроение нашего президента, думаю, начнётся обмен пленными, политическими заключёнными, дальше будет решён вопрос с выборами на востоке Украины. Затем вывод иностранных войск, какие бы они там ни были – добровольцы, волонтёры, это не имеет значения. Иностранец, с оружием в руках пришёл на украинскую землю, значит должен её покинуть ради мира. Регулярные войска, нерегулярные – не важно. Чужие вооружённые люди должны уйти с Украины. Когда это произойдёт, всё остальное будет очень легко решаться. Хотя, конечно, нужны будут колоссальные усилия по восстановлению Донбасса, потому что он разрушен до основания».
Добавим, сейчас согласован обмен заключенными в формате «35 на 35». Среди россиян, которые должны вернуться на родину, могут оказаться похищенные СБУ Максим Одинцов и младший сержант Александр Баранов, а также Евгений Мефедов, обвинявшийся по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, а после — в сепаратизме.
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