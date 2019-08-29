Экс-депутат Рады: Партия войны Порошенко не допустит обмена Сенцова на Вышинского
Бывший украинский парламентарий заявил НСН, что позиции экс-президента и его сторонников всё ещё сильны на Украине после смены власти.
Украинский режиссёр Олег Сенцов, отбывающий наказание в России по обвинению в терроризме, доставлен в столичное СИЗО-2 «Бутырка», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. По данным другого информатора, осуждённый этапирован в СИЗО-2 ФСИН РФ — «Лефортово», с таким же номером, но другого подчинения. По данным некоторых источников, его могут обменять на российского журналиста Кирилла Вышинского, освобожденного ранее судом в Киеве. Адвокат Сенцова не смог подтвердить эту информацию, но допустил, что его подзащитного могли перевести в Москву авиацией в течение одного дня.
Препятствовать обмену может как Вышинский, заявивший ранее, что намерен добиваться оправдания в Киеве, так и украинская сторона. Такой прогноз высказал в эфире НСН экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.
«Я приветствую любые обмены. Это правильно и позитивно. Вопрос в том, какую позицию займёт сам Вышинский. Насколько я знаю, он заявлял, что он не согласен на обмен. Но дело в том, что на Украине, несмотря на то, что прошли выборы, позиции партии войны, которую олицетворяет господин Порошенко, всё ещё сильны. Они будет всячески противодействовать. Они сами были у истоков этой войны, и война для них — фундамент, на котором держится их движение. Они будут категорически против любых обменов — Вышинского ли, не Вышинского. Но надо делать шаги навстречу друг другу, несмотря на это. Уже пришло время решать эти вопросы», — заявил Килинкаров.
Нежелание украинской стороны идти навстречу собеседник НСН проиллюстрировал пересказом того, как освещают на Украине тему возможного обмена пленными и возвращения украинских моряков на Родину. Пока, по его словам, такой подход исключает взаимопонимание и стремление завершить конфликт.
«Я смотрел на днях эфир порошенковского телеканала (Пятый канал — прим. НСН), где обсуждался вопрос даже не обмена, а освобождения украинских моряков. Меня поразило, что при обсуждении поднимался вопрос — “Это хорошо, но. Это ли не предательство интересов Украины?” Почему вдруг российская сторона может освободить моряков: не обменять, а освободить. Их даже такой вариант не устраивает», — посетовал Килинкаров.
Напомним, украинский режиссёр Олег Сенцов был признан виновным в создании террористического сообщества в России в 2015 году. Ему назначили 20 лет колонии строгого режима. Сам режиссёр вины не признает, в мае 2018 года он объявил голодовку, которая продлилась 145 дней.
Кирилл Вышинский — главред РИА Новости-Украина. Он был задержан в Киеве в мае 2018 года по подозрению в поддержке ДНР и ЛНР, а также госизмене. По этим статьям ему грозит до 15 лет тюрьмы.
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