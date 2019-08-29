Экс-депутат Рады: Партия войны Порошенко не допустит обмена Сенцова на Вышинского

Украинский режиссёр Олег Сенцов, отбывающий наказание в России по обвинению в терроризме, доставлен в столичное СИЗО-2 «Бутырка», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. По данным другого информатора, осуждённый этапирован в СИЗО-2 ФСИН РФ — «Лефортово», с таким же номером, но другого подчинения. По данным некоторых источников, его могут обменять на российского журналиста Кирилла Вышинского, освобожденного ранее судом в Киеве. Адвокат Сенцова не смог подтвердить эту информацию, но допустил, что его подзащитного могли перевести в Москву авиацией в течение одного дня.

Препятствовать обмену может как Вышинский, заявивший ранее, что намерен добиваться оправдания в Киеве, так и украинская сторона. Такой прогноз высказал в эфире НСН экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

«Я приветствую любые обмены. Это правильно и позитивно. Вопрос в том, какую позицию займёт сам Вышинский. Насколько я знаю, он заявлял, что он не согласен на обмен. Но дело в том, что на Украине, несмотря на то, что прошли выборы, позиции партии войны, которую олицетворяет господин Порошенко, всё ещё сильны. Они будет всячески противодействовать. Они сами были у истоков этой войны, и война для них — фундамент, на котором держится их движение. Они будут категорически против любых обменов — Вышинского ли, не Вышинского. Но надо делать шаги навстречу друг другу, несмотря на это. Уже пришло время решать эти вопросы», — заявил Килинкаров.