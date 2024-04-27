«Обман и крах»: Слуцкий обвинил Великобританию в срыве переговоров с Киевом
Леонид Слуцкий заявил НСН, что Борис Джонсон лично приказал Украине «воевать дальше» на фоне переговоров в Стамбуле.
Украина вышла из переговорного процесса в Стамбуле в 2022 году под давлением своих англосаксонских кураторов, заявил НСН участник переговорной группы, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Украина отказалась от мирных переговоров с Россией в Стамбуле в 2022 году из-за требований, выдвинутых Москвой в отношении русского языка, сообщает газета Die Welt со ссылкой на проект договора. Утверждается, что Россия якобы выдвинула условия, по которым русский язык должен был стать вторым государственным на Украине, на что не был готов Киев. Также Украина не приняла условия по снятию с России санкций и прекращению исков в международных судах. Слуцкий назвал это «вольной трактовкой» имеющихся спорных моментов.
«Комментировать сейчас положения тех стамбульских договоренностей некорректно и бессмысленно, поскольку Украина вышла из переговорного процесса под давлением своих англосаксонских кураторов. Глава переговорной группы с украинской стороны Давид Арахамия прямо указал, что Борис Джонсон – тогдашний премьер Великобритании – во время своего визита в Киев приказал Владимиру Зеленскому «воевать дальше». Замечу только, что в публикации немецкого издания Welt Am Sonntag достаточно вольные трактовки и интерпретации якобы имевшихся спорных моментов», - пояснил он.
По его словам, договоренности могли быть достигнуты уже в 2022 году, но Запад отказался от этого пути и обманул Россию, несмотря на жест доброй воли со стороны Москвы.
«Мирный договор в марте 2022 года был фактически парафирован, это широко известно. И если бы не позиция коллективного Запада, под внешним управлением которого находится сегодняшняя Украина, конфликт был бы завершен еще в том же году, удалось бы избежать тысяч жертв среди военнослужащих и мирного населения, а также сохранить инфраструктуру. Но Россию обманули. На жест доброй воли в развитие договоренностей по отводу войск с киевского и черниговского направлений киевский режим режиссировал провокационную постановку в Буче, а западные лидеры общим хором стали заявлять о том, что «Россия должна быть побеждена на поле боя». Всем этим планам суждено было потерпеть сокрушительный крах», - объяснил он.
Слуцкий напомнил, что Россия не отказывалась от мирного урегулирования, переговоры свернуты по вине украинского лидера Зеленского.
«Россия никогда не отказывалась от мирного урегулирования. Стамбульский проект - это базис. Но перспективы оказались свернуты по вине Зеленского, который сам себе запретил вести переговоры. Для возобновления процесса украинская сторона (режим внешнего управления) должна пересмотреть свою позицию. Сегодня требуется также учитывать сложившиеся реалии, в том числе по вхождению в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья, а также ситуацию на поле боя», - добавил собеседник НСН.
Отказ Украины от дальнейших переговоров с Россией в Стамбуле объясняется прямым давлением со стороны Великобритании. Об этом ранее заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «Радиоточка НСН».
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