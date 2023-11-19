Объект инфраструктуры под Киевом получил повреждения

Инфраструктурный объект получил повреждение в Киевской области, сообщает издание «Страна», ссылаясь на региональную администрацию.

Кличко сообщил о взрывах и пожарах в Киеве

Тревога действовала ночью в Киеве и Киевской области. В украинской столице - три с четвертью часа, в регионе - четыре с половиной часа.

Подробности произошедшего не приводятся.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре вблизи столицы Украины после неустановленных взрывов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военная ОперацияОбстрелКиев

Горячие новости

Все новости

партнеры