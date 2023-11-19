Объект инфраструктуры под Киевом получил повреждения
19 ноября 202311:01
Инфраструктурный объект получил повреждение в Киевской области, сообщает издание «Страна», ссылаясь на региональную администрацию.
Тревога действовала ночью в Киеве и Киевской области. В украинской столице - три с четвертью часа, в регионе - четыре с половиной часа.
Подробности произошедшего не приводятся.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре вблизи столицы Украины после неустановленных взрывов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru