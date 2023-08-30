Кличко сообщил о взрывах и пожарах в Киеве

«В Дарницком районе падение обломков на крышу торгового помещения. В Шевченковском — тоже падение обломков», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Позже в Дарницком районе загорелась крыша помещения, в Шевченковском возник пожар в административном здании. Кроме того, Кличко заявил об обнаружении еще одного места падения обломков в Шевченковском районе и возгорании на открытом пространстве, пишет Ura.ru.

В свою очередь, Киевская областная военная администрация заявила о работе системы противовоздушной обороны в регионе.

В ночь на среду по всей Украине была объявлена воздушная тревога, взрывы прогремели в Кривом Роге, Одессе, Черкассах, Кировоградской и Черкасской областях, пишет «Свободная пресса».

