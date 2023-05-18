В США предположили взрыв склада нового вооружения ВСУ под Хмельницким
При взрыве в Хмельницком могли пострадать склады ВСУ, где находилось новое оружие для контрнаступления. Об этом заявил обозреватель The War Zone Тайлер Роговей.
Он проиллюстрировал свои слова последними спутниковыми снимками. На них видно, что украинский склад взрывчатых веществ и боеприпасов к западу от Хмельницкого шириной 800 метров полностью уничтожен.
Ранее председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что для срыва контрнаступления ВСУ российские войска должны уничтожить колоссальное количество украинских военных объектов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru