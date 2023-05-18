Он проиллюстрировал свои слова последними спутниковыми снимками. На них видно, что украинский склад взрывчатых веществ и боеприпасов к западу от Хмельницкого шириной 800 метров полностью уничтожен.

Ранее председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что для срыва контрнаступления ВСУ российские войска должны уничтожить колоссальное количество украинских военных объектов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

