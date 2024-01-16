NYT: на форуме в Давосе призвали завершить конфликт на Украине дипломатией

Принимающие участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе чиновники и представители бизнеса высказались за дипломатическое урегулирование ситуации на Украине, сообщила газета The New York Times (NYT).

Столтенберг назвал конфликт на Украине войной на истощение

Издание отметило, что тема Украины стала заметной, но не доминирующей на форуме. Правительственные чиновники и бизнесмены выразили Киеву поддержку, но публично и в частном порядке настояли на завершении конфликта путем переговоров, пишет NYT.

Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 15 по 19 января.

Президент России Владимир Путин назвал украинские власти «придурками» за отказ от переговоров. Глава государства констатировал полный провал контрнаступления ВСУ, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраинаВсемирный Экономический Форум В Давосе

Горячие новости

Все новости

партнеры