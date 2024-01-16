NYT: на форуме в Давосе призвали завершить конфликт на Украине дипломатией

Издание отметило, что тема Украины стала заметной, но не доминирующей на форуме. Правительственные чиновники и бизнесмены выразили Киеву поддержку, но публично и в частном порядке настояли на завершении конфликта путем переговоров, пишет NYT.

Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 15 по 19 января.

Президент России Владимир Путин назвал украинские власти «придурками» за отказ от переговоров. Глава государства констатировал полный провал контрнаступления ВСУ, отмечает «Радиоточка НСН».

