NYT: на форуме в Давосе призвали завершить конфликт на Украине дипломатией
Принимающие участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе чиновники и представители бизнеса высказались за дипломатическое урегулирование ситуации на Украине, сообщила газета The New York Times (NYT).
Издание отметило, что тема Украины стала заметной, но не доминирующей на форуме. Правительственные чиновники и бизнесмены выразили Киеву поддержку, но публично и в частном порядке настояли на завершении конфликта путем переговоров, пишет NYT.
Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 15 по 19 января.
Президент России Владимир Путин назвал украинские власти «придурками» за отказ от переговоров. Глава государства констатировал полный провал контрнаступления ВСУ, отмечает «Радиоточка НСН».
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