Премьер Таиланда Чинават отправлена в отставку
Премьер-министра Таиланда Пхетхонгтхан Чинават отстранили от должности. Об этом сообщает канал Thai PBS.
Соответствующее решение принял Конституционный суд королевства после рассмотрения дела об утечке телефонного разговора премьера с экс-главой правительства Камбоджи Хун Сеном. В беседе политик называла таиландских военных «противоположной стороной», противопоставляя себя и правительство вооруженным силам королевства.
Чинават признали виновной в нарушении этических норм.
«Весь состав кабинета министров премьер-министра... так же освобожден от занимаемых должностей», - постановил суд.
Пхетхонгтхан Чинават занимала пост премьера Таиланда с августа прошлого года, она была 31-м главой правительства страны, пишет RT.
Премьер Таиланда Чинават отправлена в отставку
