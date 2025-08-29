Аэропорту Ижевска присвоят имя оружейника Калашникова
Аэропорту города Ижевска присвоят имя оружейника Михаила Калашникова. Об этом заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.
«Друзья, наш новый аэропорт будет носить имя Михаила Тимофеевича Калашникова - так решили вы», — сообщил он в Telegram-канале.
Бречалов подчеркнул, что Общественная палата Удмуртии подвела окончательные итоги голосования, их отправят на утверждение в Общественную палату РФ. По словам главы региона, на разных этапах в выборе имени для авиагавани приняли участие свыше 70 тысяч человек.
Ранее президент Владимир Путин присвоил аэропорту Иваново (Южный) имя полководца, маршала Советского Союза Александра Василевского, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Удар по психике: Водители удивились предложению сделать платными дороги в Москве
- Омбудсмен Волынец связала ментальные нарушения у детей со смартфонами
- Аэропорту Ижевска присвоят имя оружейника Калашникова
- Израиль отменил тактическое прекращение огня в Газе
- Горелкин: WhatsApp ожидает естественная пессимизация и «судьба Viber»
- Омбудсмен Волынец призвала родителей не путать СДВГ с невоспитанностью
- Копенгаген на Вашингтон: Почему Трамп вспомнил о Гренландии
- Премьер Таиланда Чинават отправлена в отставку
- Москвичам пообещали первую волну «бабьего лета» в начале сентября
- Омбудсмен Волынец: Число детей с ментальными нарушениями растёт
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru